«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة إلى قوية على ساحلي الجبل الأخضر والخمس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 11:54 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من رياح نشطة إلى قوية على ساحلي الجبل الأخضر، والخمس.

وقال المركز إن الرياح على الساحل من الجبل الأخضر إلى طبرق ستكون جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، اليوم، وستكون سرعتها ما بين 25 و30 عقدة، وستكون بداية التحذير من الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي إلى الثامنة مساء.

وأوضح المركز أن الرياح على ساحل الخمس وستكون جنوبية غربية إلى غربية، نشطة إلى قوية، اليوم وغدا، وستكون سرعة الرياح ما بين 25 و30 عقدة، وستكون من الحادية عشرة صباح غد الأحد إلى الثانية ظهرا.

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