«معيتيق» يتفق مع وزير التجارة الروسي على تفعيل الاتفاقات المتوقفة منذ 2008

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 04:13 مساء
من اجتماع معيتيق مع سيرغي لافروف في موسكو، 29 يناير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

اتفق نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، مع وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتروف، اليوم الجمعة، على إعادة تفعيل عدد من الاتفاقات المتوقفة والمبرمة بين البلدين مند سنة 2008 في مجال الكهرباء والطاقة والصحة والبنية الأساسية.

وأضاف معيتيق، خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين في العاصمة الروسية موسكو، أنه بحث مع الوزير الروسي، سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والروسي وتطوير العلاقات الثنائية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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واجتمع معيتيق مع دينيس مانتروف، اليوم الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو لبحث التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقدة في تونس، ونتائج اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

فيما أبدى الطرفان دعمهما للجنة وحثها على «استمرار عقد اجتماعاتهم الهادفة للتسوية»، وفق البيان.

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