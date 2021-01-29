لافروف لمعيتيق: المجتمع الدولي لن يكون إلا داعما للحلول التي يرتضيها الليبيون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 04:12 مساء
من اجتماع معيتيق مع سيرغي لافروف في موسكو، 29 يناير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن «أمله في التوصل إلى حل شامل» للأزمة في ليبيا، معتبرًا «الوقت الحالي مناسبا للتوصل إلى حلول، وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي».

وقال لافروف خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، اليوم الجمعة، بالعاصمة الروسية موسكو، إن «المجتمع الدولي لن يكون إلا داعما للحلول التي يرتضيها الليبيون»، حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

وحسب البيان، فقد تركز اللقاء على استعراض التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار التي ترعاه الأمم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقدة في تونس، ونتائج اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أبدى الطرفان دعمهما للجنة وحثها على «استمرار عقد اجتماعاتهم الهادفة للتسوية»، وفق البيان.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، إلى «برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع إلى أن تلعب الشركات الروسية دورا كبيرا» في هذا الإطار.

من اجتماع معيتيق مع سيرغي لافروف في موسكو، 29 يناير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
من اجتماع معيتيق مع سيرغي لافروف في موسكو، 29 يناير 2021. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
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