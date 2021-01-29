المسماري: طائرة أجنبية دون طيار انتهكت المجال الجوي الليبي

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت (50 كم) عند الساعة 11 من صباح أمس الخميس.

وأضاف الناطق في بيان، أن ذلك يعد عملًا «معاديًا» ويتعارض مع بيان القيادة العامة، الذي شددت فيه على «ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن».

- المسماري: رصد محاولة دخول طائرات أجنبية الأجواء الليبية دون إذن مسبق

واتهم المسماري «أطرافًا ساعية لإفشال التسوية السياسية» بالوقوف وراءها، مشيرا إلى أن ما حدث «تقف وراءه نوايا استفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد، ويعتبر بعد ذلك انتهاكًا لوقف إطلاق النار، الذي أعلنا آنفًا التزامنا به»، وفق البيان.

وأكد بيان القيادة العامة الالتزام «بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية».

وسبق أن أعلن المسماري في 20 يناير، رصد «محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو إذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية»، وحذر في بيان، من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي.