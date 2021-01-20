المسماري: رصد محاولة دخول طائرات أجنبية الأجواء الليبية دون إذن مسبق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 11:05 مساء
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، الأربعاء، إنه جرى رصد «محاولة دخول طائرات أجنبية للأجواء الليبية دون تنسيق أو أذن مسبق من جهات الاختصاص الليبية المنوط بها مهمة وضع الترتيبات اللازمة لعبور الطائرات للأجواء الليبية عبر الخطوط المعروفة دوليًّا أو الطيران الاستثنائي».

وحذر المسماري، في بيان، من أية محاولة لاختراق الأجواء الليبية، ما قد يعرض هذه الطائرات لخطر الاعتراض والتدمير من قبل وسائط الدفاع الجوي العربي الليبي»، وفق البيان.

كما حذر الناطق باسم القيادة العامة من «أي محاولة لانتهاك سيادة الأراضي الليبية سواء عبر اختراق المياه الإقليمية أو الحدود البرية للدولة» حسب البيان نفسه.

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