طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وبنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 01:30 مساء
مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة، (أرشيفية: الإنترنت).

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 871 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس، منها 389 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ70 حالة، ثم بنغازي بـ42 حالة، و31 حالة في زليتن، و26 حالة في كل من غريان وجنزور، و24 حالة في كل من الزاوية الغرب والخمس، و17 حالة في قصر بن غشير، و13 حالة في كل من الرياينة والعجيلات وسبها، و11 حالة في كل من بني وليد وسرت والجميل

إضافة إلى عشر حالات في السبيعة، وتسع حالات في كل من سواني بن آدم وصرمان وسوق الخميس أمسيحل، وثماني حالات في كل من الرحيبات والقرة بوللي والزاوية الجنوب، وست حالات في كل من الشاطئ وطبرق وقصر الأخيار ويفرن، وخمس حالات في كل من نالوت وترهونة ودرج وصبراتة، وأربع حالات في كل من مسلاتة والسائح وأجدابيا والزنتان، وثلاث حالات في كل من ظاهر الجبل وكاباو والجفارة والكفرة والمنشية الجميل، وحالتين في كل من وازن وغدامس والمعمورة وجادو، وحالة واحدة في كل من زلطن والرجبان وتراغن وتمسة ووادي عتبة وباطن الجبل.

وتماثل للشفاء 1064 حالة، منها 893 حالة في طرابلس، و13 حالة في قصر بن غشير، وحالتان في السائح، وثلاث حالات في القلعة، و41 حالة في مصراتة، و16 حالة في صبراتة، و21 حالة في سبها، وحالة في أجدابيا، و25 حالة في زليتن، و49 حالة في سرت.

في حين توفي عشرة مصابين، بينهم حالة في كل من مسلاتة وصرمان والخمس وقصر بن غشير وسبها، وحالتان في مصراتة، وثلاث حالات في أجدابيا.

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