«ألغام» و«دانات» و«صواريخ».. القيادة العامة تستعد لإعدام 41 طن مخلفات حروب

دانات من مخلفات الحروب تستعد السرية الهندسية لإعدامها. (القيادة العامة)

أعلنت القيادة العامة استعدادها لإعدام 41 طناً من مخلفات الحروب، أي ما يقدر بسبعة آلاف قطعة حربية بين ألغام ودانات وصواريخ.

وقال آمر السرية الأولى هندسة ميدان التابعة لإدارة الهندسة العسكرية مُقدم هاني فضيل إن «هذه المخلفات جمعت بعد بلاغات المواطنين عن أجسام غريبة في مناطق مختلفة من مدينة طبرق والمدن المجاورة إضافة لمجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب في درنة، والتي كانت مخبأة في أماكن متفرقة».

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وأشار المسؤول العسكري إلى أن «عملية الإعدام ستتم وفق الآلية المتبعة من السرية وفق تعليمات قيادة المنطقة، وفي إطار المحافظة على سلامة المواطنين بالرغم من قلة الإمكانات ونقص المواد اللازمة في إتمام هذه العملية».

وفي أكتوبر الماضي، فجرت السرية الأولى هندسة ميدان مجموعة من مخلفات الحرب على الإرهاب، كما أتمت جرد المخلفات الحربية في معسكر التسليح الواقع في أحد الأحياء السكنية الجديدة في طبرق. يشار إلى أن أفراد السرية الأولى هندسة ميدان أطلقوا حملات واسعة لتمشيط مجموعة من المناطق التي كثرت فيها بلاغات الإصابة جراء مخلفات الحروب، حفاظًا على سلامة المواطنين.