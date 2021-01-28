وليامز: هناك قيود تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 05:42 مساء

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز أن «هناك قيودا تعطل إقرار ميزانية موحدة في ليبيا»، معتبرة أن «التقدم المستمر في ليبيا تم إحرازه بالإصلاح الاقتصادي» الذي جرى تنفيذه أخيرا.

وقالت وليامز في إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن «أسعار السلع والمواد الغذائية تشهد ارتفاعا كبيرا مقارنة بما قبل جائحة كورونا»، مرحبة «بما صرفته حكومة الوفاق لإقامة الانتخابات في موعدها».

وتطرقت وليامز في إحاطتها إلى قضية الهجرة والمهاجرين، واعتبرت أن «ليبيا لا تمثل ميناء آمنا لعودة المهاجرين غير القانونيين إليها»، بالرغم من أن «وقف إطلاق النار خفف من التهديد وسمح بعودة نازحين إلى طرابلس».

كما أكدت وليامز في إحاطتها تأييد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماع الغردقة الذي ضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من أجل الاتفاق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

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