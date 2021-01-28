اختتام الاجتماع الأول للتعاون بين الإدارات المحلية لرؤساء ومسؤولي بلديات ليبية وإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 04:28 مساء
فعاليات الاجتماع الأول بين مسؤولي البلديات الليبية والإيطالية في تونس. (الرابطة الوطنية الإيطالية للبلديات)

اختتمت في العاصمة التونسية، اليوم الخميس، فعاليات الاجتماع الأول لرؤساء ومسؤولي بلديات من ليبيا وإيطاليا الذي استمر خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الجاري ضمن برنامج التعاون «تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات».

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» إن الاجتماع الأول لمسؤولي البلديات الليبية والإيطالية خصص لمناقشة «لتعزيز التعاون بين الإدارات المحلية، وتقاسم تجربة الجمعيات، وتحسين الخدمات للمواطنين».

ونوهت السفارة الإيطالية إلى عقد اجتماع «قريبا في روما لتعميق الصداقة بين بلديات إيطاليا وبلديات ليبيا».

وقالت الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية عبر حسابها على «تويتر» إن الاجتماع الأول بين مسؤولي البلديات الليبية والإيطالية شارك فيه نحو 49 من المسؤولين والفنيين الإيطاليين والليبيين المعنيين.

وأضافت الرابطة الإيطالية أن الاجتماع الأول شهد أيضا إلقاء «30 ساعة من الدروس العملية حول الجمعيات، الميزانية العمومية، الميراث، التسجيل، أفضل الممارسات، اللامركزية، التوأمة وترتيب البلديات».

- عقد أول اجتماع بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس.. اليوم

واللقاء هو الأول لسلسلة الأحداث التي تعقد خلال العام الجاري في كل من إيطاليا وتونس بحضور خبراء من الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، ومن بلديات باري وبادو وليفورنو وريموني الإيطالية للبحث في قضايا محددة كإدارة ملفات التسجيل والأصول العقارية وميزانية البلدية، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية.

وتشمل المبادرة 24 بلدية ليبية موزعة جغرافيا في جميع مناطق البلاد مثل بني وليد وبنغازي وبراك الشاطئ والكفرة. وتمول وترعى المبادرة وزارة الخارجية الإيطالية وتنفذها الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بالتعاون مع الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية، وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية.

فعاليات الاجتماع الأول بين مسؤولي البلديات الليبية والإيطالية في تونس. (الرابطة الوطنية الإيطالية للبلديات)
فعاليات الاجتماع الأول بين مسؤولي البلديات الليبية والإيطالية في تونس. (الرابطة الوطنية الإيطالية للبلديات)
فعاليات الاجتماع الأول بين مسؤولي البلديات الليبية والإيطالية في تونس. (الرابطة الوطنية الإيطالية للبلديات)
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