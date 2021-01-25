عقد أول اجتماع بين رؤساء بلديات ليبية وإيطالية في تونس.. اليوم

إزالة سور بالطريق الدائري الخامس ببنغازي، إحدى البلديات المشاركة في الاجتماع. (أرشيفية: الإنترنت)