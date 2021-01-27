«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من شحات إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية اليوم الأربعاء على الساحل من شحات إلى طبرق، وغدا على الساحل من طرابلس إلى سرت.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرياح ستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة، مع ارتفاع موج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم، مع احتمال ضعيف لسقوط أمطار على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- الرياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.