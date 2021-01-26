«داخلية الوفاق»: 353 قضية قتل عمد خلال 2020.. والقبض على 41 متهما بسرقة كوابل كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 10:03 مساء
شعار وزارة الداخلية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة بموقع فيسبوك)

بلغ عدد قضايا القتل العمد 353 قضية خلال العام 2020، فيما بلغ عدد المقبوض عليهم في هذه القضايا 475 شخصًا، على ما أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

ووفق الإحصائية ذاتها، المنشورة على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، فقد بلغ عدد قضايا القتل الخطأ 23 قضية، أُلقي خلالها القبض على 33 شخصًا، فيما أُلقى القبض على 29 شخصًا في قضايا الشروع في القتل البالغة 48 قضية.

أما قضايا السرقة بالإكراه، فقد بلغ عددها خلال 2020 نحو 519 قضية، أُلقي خلالها القبض على 576 شخصًا، فيما أُلقي القبض على 317 شخصًا في 242 قضية خطف أُحصيت خلال العام المنصرم.

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وأُلقي القبض على 949 شخصًا في 660 قضية تعاطي خمور وتصنيعها والاتجار بها، فيما بلغ عدد قضايا السرقة من المحلات التجارية 107 قضايا، وبلغ عدد المقبوض عليهم في ذمتها 100 شخص.

وأظهرت الإحصائية تسجيل 72 قضية سرقة كوابل كهربائية خلال العام الماضي، أُلقي خلالها القبض على 41 شخصًا، فيما بلغ عدد سرقة السيارات 480 قضية، وبلغ عدد المقبوض عليهم فيها 266 شخصًا.

وبخصوص قضايا تزوير الأوراق والوثائق الرسمية، فقد بلغ عددها خلال 2020 نحو 105 قضايا، وقبض على 137 شخصًا على ذمتها، فيما قبض على 533 شخصًا في قضايا النصب البالغ عددها 524 قضية.

وأُلقي القبض على 45 شخصًا على ذمة قضايا صناعة الأسلحة والاتجار بها البالغ عددها 93 قضية، فيما بلغت عدد قضايا السرقة من المنازل 432 قضية، ألقي القبض على 440 شخصًا على ذمتها.

وبلغ عدد القضايا الجنائية الأخرى 2346 قضية، اتهم فيها وقبض على 3030 شخصًا، حسب المصدر نفسه.

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