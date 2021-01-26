رئيس «سرت للنفط» يزور محطات مجمع مليتة و«بير ترفاس» والكريمية

من زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، 26 يناير 2021. (شركة سرت)

زار رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط مسعود سليمان موسى، الثلاثاء، خط الغاز طرابلس - مليتة ومحطة مجمع مليتة، ومحطة تخفيض وقياس كهرباء الزاوية «بير ترفاس»، وذلك ضمن اليوم الثاني لجولته التفقدية لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية.



وبدأت جولة موسى، بزيارة الصمام «LBV1»، قبل التوجه إلى محطة شركة سرت بمجمع مليتة، التي يتم فيها قياس وحساب كميات الغاز التي تصل من خط «المد الأخضر»، الذي يعتبر بداية الخط الطولي، حيث اطلع موسى على الموقع والضواغط والمعدات والمباني غير المستكملة وموقع الربط، واستمع من المختصين إلى المشكلات الفنية وطرق تحسينها.



وجاء في بيان صادر عن شركة سرت أن موسى اطلع كذلك على الخط المزمع إنشاؤه لتزويد محطة تحلية المياه زوارة بالغاز، واستمع إلى شروح وافية حول المشروع ومشكلاته، وذلك قبل توجهه إلى محطة تخفيض وقياس كهرباء الزاوية «بير ترفاس»، التي تزود محطة كهرباء الزاوية بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء.

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وتتبع موسى خط الغاز إلى الصمام رقم «7»، الذي يغذي محطة كهرباء الزاوية بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء، واطلع على مشروع ربط محطة تحلية الزاوية بالغاز، وكذلك مشروع ربط مصفاة الزاوية بالغاز وصولًا إلى «محطة الكريمية» المسؤولة عن تزويد محطة كهرباء جنوب طرابلس بالغاز.



كما عاين مواقع بعض المخالفات التي يعاني منها خط الغاز على طول مسار الخط الطولي من مليتة إلى الكريمية، «التي تهدد العمليات وتشكل خطرًا على مرتكبيها والقريبين منها»، حسب البيان.



يشار إلى أن خط الخمس - طرابلس، طرابلس - مليتة تم تشغيله مبكرًا، ولم تستكمل بعض مرافقه المهمة مثل الحماية المهبطية ومنظومات الإطفاء وغيرها نتيجة تعثر المقاول وخروجه من البلاد.

من زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، 26 يناير 2021. (شركة سرت)

من زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، 26 يناير 2021. (شركة سرت)

من زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، 26 يناير 2021. (شركة سرت)

من زيارة رئيس مجلس إدارة شركة سرت للنفط لمواقع عمليات الشركة بالمنطقة الغربية، 26 يناير 2021. (شركة سرت)