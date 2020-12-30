اختتام أعمال الجمعيات العمومية للشركات النفطية

صنع الله وأعضاء إدارة شركة رأس لانوف، 23 ديسمبر 2020، (مؤسسة النفط)

اختتمت اليوم الأربعاء أعمال اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي شهدت استعراض النشاط للعام الجاري، وبرامج العمل المستهدفة خلال العام 2021.

وقدم رئيس مجل إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله الشكر لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لاستضافتها الاجتماعات، مبديا تقديرلجميع الجهات التي ساعدت على التنظيم بمرسى البريقة، حسب بيان شركة سرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اقرأ أيضا: صنع الله يرأس أول اجتماع لاستعراض نشاط شركة السرير

يذكر أن صنع الله ترأس أمس الثلاثاء، أول اجتماع لاستعراض نشاط شركة السرير للعمليات النفطية منذ تأسيسها حديثا كشركة مشتركة بين مؤسسة النفط وشركة «فنترسهال» الألمانية، موضحا أن شركة السرير ستعمل في منطقتي التعاقد 91 و107.