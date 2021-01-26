حكم بإيقاف قرار تكليف عبدالحميد يربوع مديرا لـ«الرقابة على الأغذية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 08:40 صباحا
رشعار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، (أرشيفية: الإنترنت).

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها المستعجل بوقف تنفيذ قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف رقم 674 للعام 2020، بشأن تكليف عبدالحميد يربوع بمهام مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وجاء ذلك بعدما تقدم المدير الحالي للمركز محمد حسن بطعن ضد قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا بين المركز والهيئة، حيث أكد الأول تبعيته المباشرة إلى مجلس النواب، وبذلك لا يخضع للقرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة.

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