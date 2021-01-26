وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة

الوزير الجزائري المكلف بالمؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات. (الإنترنت)

قال الوزير الجزائري المكلف بالمؤسسات الصغيرة، نسيم ضيافات، الاثنين، أن الوضع الذي تمر به ليبيا لا يمنع من عقد اتفاقيات مشتركة في مجال المقاولات والمؤسسات.

وأكد ضيافات خلال لقاء القائم بالأعمال لدولة ليبيا بالجزائر، علي خليفة التواتي أحمد أن العلاقات المتميزة بين البلدين توفر العديد من فرص الأعمال التي ينبغي تشجيعها وفق ما أفادت الوزارة الجزائرية المكلفة بالمؤسسات المصغرة في بيان لها.

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وتمحور اللقاء بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون بين الشباب الجزائري والشباب الليبي في مجال المقاولاتية والمؤسسات المصغرة. كما أشار نسيم ضيافات أن الظرف الاستثنائي التي تعيشه ليبيا والتي ستتجاوزه في القريب العاجل، لا يمنع من بعث شراكات اقتصادية مع الجزائر، خصوصا في مجال المؤسسات المصغرة بل يشجع على مد يد العون لها من خلال تقاسم تجربة الجزائر معها في هذا المجال.

بدوره، أبدى علي خليفة استعداده لوضع كل التدابير التي من شأنها بعث شراكات اقتصادية في أقرب الآجال.