احتجاج العاملين بمصنع الحديد والصلب بمصراتة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

موظفون وعمال بالشركة العامة للحديد والصلب بمصراتة خلال وقفة احتجاجية في 17 يناير. (بوابة الوسط)

هدد موظفون وعمال بالشركة العامة للحديد والصلب بمصراتة بإيقاف تسويق إنتاج المصنع، احتجاجا على عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم المتعلقة بمعالج وتحسين وضعهم المهني.

وقال أحد المحتجين لـ«بوابة الوسط» إن حركة الاحتجاج بدأت منذ 17 يناير الجاري، دون أن تستجيب الشركة لمطالب المحتجين، الذين ينوون تنظيم وقفة احتجاجية جديدة اليوم الثلاثاء قد يعلنون فيها إيقاف تسويق إنتاج مصنع الحديد والصلب، ما لم يستجب لمطالبهم، وذلك بمنع أي شاحنة من الدخول إليه.

ويطالب المحتجون بصرف عائد الإنتاج، وزيادة القيمة المالية لبدل الاطعام من 5 دينار إلى 20 دينار للوجبة الواحدة، وزيادة القيمة المالية لعلاوة الوردية المسائية الي 30 دينار وعلاوة الوردية الليلية الي 50 دينار، وزيادة القيمة المالية لعلاوة صناعة الحديد والصلب من 250 دينار الي 300 دينار، وإعادة النظر في علاوة التميز لكافة التقسيمات الادارية، وصرف علاوة الوردية المسائية للعاملين بنظام الورديتين كما كانت تعطى في السابق قبل 2012، حسب بيان صار عن المحتجين.

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ورفع المحتجون لافتات خلال وقفة احتجاجية يوم 17 يناير الجاري تدعو إلى القضاء على الفساد وتحقيق العدالة، ورددوا شعارات تطالب بحقهم في العلاوات.

كما تشمل قائمة المطالب «زيادة القيمة المالية للتأمين الصحي من 10 ألاف دينار إلى 15 ألف دينار مع ضرورة الكشف الطبي الدوري على جميع عمال الشركة، ووضع حل لمشكلة سحب المرتبات من المصرف لجميع عمال الشركة والتي أصبحت هاجسا يؤرق العاملين بكثرة الوقوف والازدحام الساعات طويلة»، وكذلك «تغيير أعضاء اللجان سنويا، ومحاسبة اللجان وفرق العمل التي لم تكمل عملها في المدة المحددة، وإلغاء عقد شركة الريادة لتوظيف العمالة الوطنية».

وأشار البيان إلى أن هذه المطالب تأتي في وقت تزايد غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وجائحة «كورونا» مع تحقيق العمال للمستهدفات الإنتاجية بالمصانع الإنتاجية.