الثني يأذن لبلدية بنغازي بالتعاقد لحل مشكلة المياه بالمحلات الغربية للمدينة

اجتماع الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي. (الحكومة الموقتة)

منح رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، الإذن لبلدية بنغازي بالتعاقد من أجل البدء في حل مشكلة المياه بالمحلات الغربية للبلدية، بنغازي، وشدد على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة المشاريع في أسرع وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المدينة، اليوم الإثنين.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أطلع الثني على مختلف أوضاع البلدية وسير الخدمات بها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها وآليات حلها.

وأضافت الحكومة الموقتة أن رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي أطلع الثني أيضا على نسب إنجاز المشاريع القائمة في البلدية، وكذلك مستجدات الصرف الصحي ومحطات الرفع في البلدية.