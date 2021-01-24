لجنة ضم المقاتلين تناقش آخر الاستعدادات للبدء في أول دورة تدريبية

لجنة ضم المقاتلين التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق, 23 يناير 2021 (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)

ناقشت اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية بحكومة الوفاق، بشأن ضم المقاتلين للمؤسسة الأمنية، برئاسة رئيس اللجنة عميد عبدالناصر الطيف، السبت، الاستعدادات التي قامت بها اللجنة لاستقبال أول دورة تدريبية بالمعهد اليوم الأحد.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير الإدارة العامة للدعم المركز عميد محمد فتح الله، ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية عميد فوزي غيث، ومدير معهد العالي للضباط عميد خليفة العزابي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية السبت.

وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر معهد العالي للضباط، بحث آليات تأهيل المقاتلين لإدماجهم بالمؤسسة الأمنية وانخراطهم في العمل الأمني.

وعقب الاجتماع قام الحاضرون بجولة داخل المعهد شملت ساحات التدريب وقاعات الدراسة والمنامة للوقوف تجهيزاته لاستقبال المتدربين.

لجنة ضم المقاتلين التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق, 23 يناير 2021 (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)

لجنة ضم المقاتلين التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق, 23 يناير 2021 (المكتب الإعلامي لوزير الداخلية)