صنع الله يتوقع انخفاض صادرات النفط الليبي في يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 09:29 صباحا
صنع الله خلال اجتماع مع مسؤولي شركة «أجوكو»، 13 يناير 2021. (مؤسسة النفط)

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، إن صادرات النفط في شهر يناير ستنخفض، لأسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميًّا، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وبحسب صنع الله، في بيان للمؤسسة السبت، تسعى فرق الصيانة إلى تقليص المدة المتوقعة للحدود الدنيا، «كل بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على إيرادات شهر يناير الجاري».

وأضاف: «على الرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة، في شأن تسييل الميزانيات الملحة، التي ما زالت عالقة حتى الآن»، إلا أن المؤسسة ستتعامل مع التحديات انطلاقًا من شعورها بالمسؤولية تجاه المواطن البسيط.

إيرادات النفط في ليبيا تسجل مستويات قياسية في ديسمبر الماضي بـ1.115 مليار دولار

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، تحقيق مستويات قياسية بمليار و115 مليونًا و210 آلاف دولار، من إيرادات بيع النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان السبت، إن الإيراد العام لشهر ديسمبر الماضي، من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية، مشيرة إلى أن هذه الإيرادات سيتم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي، تمشيًا مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليًّا.

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