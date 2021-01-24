92.44 مليون دولار إيرادات الغاز والمنتجات النفطية في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 08:16 صباحا
منشآت نفطية في حقل الشرارة الليبي, (أرشيفية: الإنترنت)

أظهر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط أن إيراداتها من  الغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ نحو 92.82 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي.

 في حين وصل إيرادها من النفط الخام في الشهر نفسه إلى نحو مليار و22 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات المؤسسة إلى مليار و115 مليون دولار.

وأوضح بيان المؤسسة الصادر أمس أن إيرادات المؤسسة من الغاز والمكثفات بلغت نحو 72.44 مليون دولار، فيما وصل الإيراد من المنتجات النفطية إلى 18.97 مليون دولار، ومن البتروكيماويات حوالي مليون و416 ألف دولار خلال الشهر نفسه.

وأشار البيان إلى أن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والإتاوات، كما أن هناك مدفوعات تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلية من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار.

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