4 حالات اشتباه بـ«كورونا» في البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 01:45 صباحا
عناصر طبية تجري فحوصًا للكشف عن «كورونا» للمحجورين القادمين من مصر إلى البيضاء، 13 مايو 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

استقبل مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء، السبت، 103 حالات بينها أربع اشتباه إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وتوزعت الحالات المترددة على مركز الرصد الأولى في البيضاء بواقع 71 حالة من داخل المدينة ما بين مسافرين وزائرين بهدف الكشف الطبي، فيما تردد على المركز 32 شخصا من خارج المدينة، وفق ما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

- البيضاء تسجل إصابة جديدة بـ«كورونا»

وأكد اكتشاف أربع حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» ضمن المترددين عليه يوم السبت، فيما لازال ينتظر باقي المسحات الأنفية لنفس اليوم.

وقبل يومان، أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بالبيضاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ست حالات اشتباه.

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