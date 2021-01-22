منظمة إنسانية: 130 مهاجرا في خطر خارج المياه الليبية

شعار منظمة «ميديتران سيفنغ هيومن» غير الحكومية. (الإنترنت)

قالت منظمة إنسانية إن هناك 130 مهاجرا في خطر خارج نطاق المياه الدولية الليبية.

وكتبت منظمة «ميديتران سيفنغ هيومن» غير الحكومية في تغريدة على مدونة (تويتر)، الخميس، أن «مشروع (Alarm Phone) تلقى هذا الصباح نداء استغاثة من زورقين يواجهان محنة خارج المياه الإقليمية الليبية»، وفي وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وأضافت المنظمة الإيطالية أن « 130 شخصا يخاطرون بحياتهم في محاولتهم الهرب من رعب معسكرات الاحتجاز» في ليبيا، مشيرة إلى «إبلاغ جميع السلطات المعنية بالأمر، بالإضافة إلى سفينتنا (أوشن فايكنغ)، الموجودة في المنطقة حاليا». واختتمت بالقول: «فلننقذهم».

ويوم الخميس، وجهت المنظمة نفسها استغاثة بشأن قارب يحمل 120 مهاجرا، انطلق من السواحل الليبية. وكتبت «ميديترين سيفينغ هيومن» أنها تلقت صباح اليوم إخطارًا بالقارب «المزدحم»، الذي يواجه صعوبات في عرض البحر المتوسط حاليا.