تنديد في طبرق بما يتعرض له المهاجرون المصريون من تعذيب على يد المهربين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 22 يناير 2021, 09:30 مساء
وقفة لأهالي طبرق أمام مسجد الملك وسط المدينة, 22 يناير 2021. (بوابة الوسط)

استنكر أهالي طبرق، اليوم الجمعة، ما يتعرض له المهاجرون المصريون من تعذيب على يد المهربين في ضواحي طبرق وبئر الأشهب وامساعد.

ونظم عدد من أهالي طبرق وقفة أصدروا بعدها بيانا حصلت «بوابة الوسط»، على نسخة منه، قالوا فيه: «نستنكر وبأشد العبارات ما يتعرض له الأشقاء المصريون من عمليات تعذيب وقتل على يد المرتزقة المهربين للهجرة غير الشرعية في طبرق وضواحيها».

وشدد البيان على ضرورة معاقبة هؤلاء المهربين ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

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وتنشط ظاهرة الهجرة غير الشرعية في طبرق وبئر الأشهب وامساعد لقربها من مصر من الجهة الشرقية، حيث يقوم هؤلاء المهربون بابتزاز المهاجرين ومطالبة أهلهم بدفع فدية مالية مقابل إطلاق أبنائهم.

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