توفي أحدهم.. العثور على ثلاثة مصريين في طبرق عليهم آثار تعذيب

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 12 يناير 2021, 02:22 مساء
صورة لمدينة طبرق, (الإنترنت)

عثرت قوة تابعة لمديرية أمن طبرق، أمس الإثنين، على ثلاثة مصريين عليهم آثار تعذيب بمنطقة باب الزيتون، شرق طبرق بنحو 20 كلم.

وقال مصدر أمني مطلع، اليوم الثلاثاء، لـ«بوابة الوسط»، إنه تم العثور على ثلاثة مهاجرين يحملون الجنسية المصرية، عليهم آثار تعذيب، وبعد نقلهم لمركز طبرق الطبي، فارق أحدهم الحياة.

وأضاف المصدر أنهم كانوا محتجزين في أحد المخازن المخصصة لتهريب الهجرة غير الشرعية، وأنهم لم يأكلوا منذ أيام ويتعرضون بين الحين والآخر للضرب والتعذيب من قبل هذه العصابة الإجرامية التي تمتهن تهريب الهجرة.

وبحسب المصدر، تم نقل الجثة إلى مشرحة مركز طبرق الطبي، فيما يتلقى شخص آخر العلاج بالمركز، والأخير يتم التحقيق معه لدى البحث الجنائي طبرق.

يذكر أن المنطقة الممتدة شرق طبرق، تنشط فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والابتزاز، ومطالبة أهالي المهاجرين غير الشرعيين المصريين بدفع قيم مالية ضخمة مقابل إطلاقهم وإلا قتلهم.

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