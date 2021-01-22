حرس السواحل ينقذ 36 مهاجرا قبالة ساحل الخمس

مهاجرون على متن قارب قبالة ساحل الخمس، 22 يناير 2021، (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

أنقذ حرس السواحل الليبي 36 مهاجرا غير شرعيين، من جنسيات مختلفة، خلال استقلالهم قاربا شمال غرب ساحل مدينة الخمس.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن الحرس أنزلوا المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، حيث قدمت لهم المساعدات الإنسانية والطبية، ثم سلموا إلى شرطة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وجددت اللجنة الإشارة إلى أن ليبيا «ليست ميناء آمنًا لإعادة المهاجرين إليها».

يذكر أن اللجنة أصدرت بيانا سابقا، انتقدت فيه سياسات الاتحاد الأوروبي في «صد المهاجرين»، وذلك على خلفية حادث غرق مركب مهاجرين وطالبي اللجوء قبالة ساحل مدينة زوارة فجر الثلاثاء الماضي.