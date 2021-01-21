المجلس الرئاسي يعتمد توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»

شعار حكومة الوفاق الوطني. (أرشيفية: الإنترنت)

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وذلك بموجب قراره رقم (46) لسنة 2021 الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وتضمنت المادة الأولى من القرار توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، والتي من بينها إيقاف «نشاط التعليم العام والخاص لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من 23 يناير الجاري، وأن «تلتزم البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي بالحصول على رأي اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا قبل إغلاق الأنشطة الخدمية والعلمية بالبلديات».

وتتضمن التوصيات التي اعتمدها المجلس الرئاسي أيضا بموجب القرار أن «يكون عمل المقاهي والمطاعم وفق نظام توفير الطلبات الخارجية ولا يسمح بفتح الصالات الخاصة بها لاستقبال الزبائن»، ومطالبة «وزارة الخارجية بمخاطبة الدول التي ترتبط بخطوط طيران مباشرة مع الدولة الليبية للحصول على قائمة المعامل المعتمدة لديها في إجراء تحليل فيروس كورونا».

وتشمل التوصيات المعتمدة كذلك «نصح المواطنين بعدم السفر إلى الدول التي يثبت سوء وضعها الوبائي، والالتزام بأقصى درجات الحذر والوقاية إذا استدعت الظروف السفر إلى تلك الدول»، على أن «تلتزم الجهات المعنية في المطارات والمنافذ الحدودية بالتشديد على المسافرين بضرورة إجراء تحليل فيروس كورونا مع الالتزام بأقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس».

كما تنص التوصيات المقدمة من اللجنة العلمية على دعوة «الجهات المعنية بمواقع العمل والمصارف والخدمات العامة والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم وصالات الأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها للالتزام بالقيود والضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من طرف اللجنة العلمية الاستشارية للوقاية من فيروس كورونا» وفق المادة الأولى.

وتطالب المادة الثانية من القرار «مأموري الضبط القضائي بمن في ذلك أفراد الشرطة، وأفراد الحرس البلدي، وغيرهم بالعمل على تفعيل هذا القرار، والقرار رقم (522) لسنة 2020، المشار إليه، بما في ذلك الأحكام المنظمة لمعاقبة المخالفين».