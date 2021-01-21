العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. وتداعيات أزمة الخبز

غلاف العدد 270 من جريدة «الوسط»، 21 يناير 2021 (بوابة الوسط).

صدر اليوم الخميس، العدد 270 من جريدة «الوسط»، مواكبا توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي أخيراً إلى آلية لاختيار السلطة التنفيذية في المرحلة الانتقالية المقبلة، السابقة على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر من العام الجاري، وكذلك اتفاق أعضاء اللجنة الدستورية على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية، ليكون هو الآلية القانونية التي تستند إليها الانتخابات؛ فيما أعلنت الأمم المتحدة تعيين يان كوبيتش، وزير خارجية سلوفاكيا السابق، مبعوثاً أممياً جديداً إلى ليبيا.

وفي صدارة تقاريرنا لهذا الأسبوع، نتابع آخر خطوات ومساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، التي تسابق الزمن لتتويج مهمتها في البلاد بإنجاح العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، قبيل موعد رحيلها وتسليم الملف الليبي إلى خلفها السلوفاكي يان كوبيتش. وقد تمكنت وليامز من تسجيل توافقات لافتة حول آلية اختيار السلطة التنفيذية والاستفتاء على مشروع الدستور، في وقت انتهت مهلة مغادرة جميع المقاتلين والمرتزقة من ليبيا والمحددة وفق مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) دون تنفيذها، وسط ردود فعل متباينة داخلية على نتائج الحوار وتشكيك في توقيت المبعوث الأممي الجديد في الوقت الراهن. تفاصيل أوفى على صفحات الجريدة.

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ومن المقرر أن يتسلم المبعوث الأممي الجديد منصبه في غضون أيام، ليجد أمامه مهمة شاقة ليست أقل تعقيداً عن مهماته السابقة في لبنان والعراق وأفغانستان، في ظل تعقد المشهد السياسي داخل البلاد، لكنه سيتعين عليه أولاً معالجة ملفات «طارئة». ما هي تلك الملفات؟ وما خيارات كوبيتش لها؟ هذا ما نطالعه عبر صفحات جريدة «الوسط».

«جهاز دعم الاستقرار»

داخليا، وفي خطوة لافتة، أنشأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، جهازاً أمنياً جديداً، تحت اسم «جهاز دعم الاستقرار» ليتولى تنفيذ تكليفات ومهام أمنية محددة. وأصدر المجلس قراراً برقم 38 لسنة 2021 بتكليف السيد عبدالغني بلقاسم خليفة رئاسة الجهاز. كما شمل القرار، الموقع من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتاريخ 17 يناير 2021، في مادته الثانية، تكليف كل من السيد أيوب الأمين أبو راس، والسيد حسن محمد حسن أبوزريبة، والسيد موسى أبوالقاسم موسى مسموس، مهام نواب رئيس الجهاز نفسه، بحسب نص القرار الذي اطلعت «الوسط» على نسخة منه. ويتولى الجهاز تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

مواجهة كورونا

ومع استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا، وتجاوز الإصابات حاجز 110 آلاف حالة وما يقرب من ألفي حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد مارس الماضي، تواصل الجهات الحكومية والبلديات ووحدات القطاع الصحي مساعيها لكبح الجائحة، بالتزامن مع محاولات حثيثة لضمان انتظام عمل قطاع التعليم رغم ما يفرضه الوباء من تحديات. وحذر مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين النجار، من «عدم قدرة» النظام الصحي الليبي بـ«إمكاناته المحدودة» التعامل مع «زيادات متوقعة» في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» المستجد»، موضحاً أن الوضع الوبائي «يتفاقم» وسط «استهتار ملحوظ» في تعامل المواطنين مع الفيروس.

أزمة الخبز

اقتصاديا، دخلت أزمة الخبز منعطفا خطيرا مع استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع سعر الخبز المفاجئ، فيما اعتبره محللون من الانعكاسات السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار بنسبة 230%، بعد دخول قرار توحيد سعر الصرف حيز التنفيذ في يناير الجاري، وما حدا ببعض المسؤولين إلى الحديث عما سموه «ثورة جياع» مرتقبة إذا ما استمر هذا الارتفاع.

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وكتب مدونون على صفحات التواصل الاجتماعي أن سعر الخبز ارتفع في مخابز العاصمة طرابلس، مسجلا دينارا لثلاثة أرغفة من الخبز، ورفع سعر الخبز من ربع دينار إلى 33 قرشا. وقال نقيب الخبازين خريص محمد، في تصريحات صحفية إن نقص الخبز في بعض المخابز سببه نفاد مادة الدقيق بعد ارتفاع أسعارها بالسوق التجارية نتيجة تعديل سعر الصرف. وانعكست آثار الأزمة على شرق البلاد أيضا، إذ قال الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي في بنغازي، النقيب إبراهيم الطلحي إن الجهاز تلقى عدة شكاوى من المواطنين بخصوص ارتفاع سعر الخبز، مؤكدا أن «دور جهاز الحرس البلدي رقابي على التسعيرة، وليس تشريعيا».