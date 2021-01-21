تونس ترحب بـ«الخطوة الإيجابية» نحو تشكيل حكومة انتقالية ليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 01:29 صباحا
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي. (أرشيفية: الإنترنت)

وصفت تونس موافقة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة بـ«الخطوة الإيجابية» في اتجاه تشكيل حكومة انتقالية جديدة ستشرف على الفترة التي تسبق الانتخابات المقررة نهاية سنة 2021. 

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان الأربعاء نشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ارتياحها للتقدم الحاصل على درب تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتونس خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2020 .

وحثت مختلف الأطراف الليبية على مواصلة العمل بنفس الروح التوافقية من أجل تهيئة الظروف القانونية والدستورية لتنظيم الانتخابات في آجالها المحدّدة. كما اثنت على جهود أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي ومساعي البعثة الأممية للدعم في ليبيا للوصول إلى هذا الاتفاق، اعتبارا إلى أن الحلّ في ليبيا الشقيقة لن يكون إلا من خلال عملية سياسية تشارك فيها كلّ أطياف المجتمع الليبي. 

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وجددت الخارجية التزام تونس الثابت بمواصلة مساندة جهود منظمة الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للأزمة الليبية واستعدادها لتوفير الدعم للبعثة الأممية ولممثلها الخاص في ليبيا يان كوبيتش، ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيه ووحدته الترابية.

يشار إلى أن المسار السياسي سدل انفراجة كبيرة بعد أن اتفق أعضاء ملتقى الحوار السياسي، أمس الثلاثاء بالعاصمة السويسرية جنيف، على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، الممهدة للانتخابات والتي حظيت بموافقة 73 % من الأصوات.

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