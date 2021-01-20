«خارجية الوفاق»: اجتماع في القاهرة لمتابعة نتائج زيارة الوفد المصري إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 09:21 مساء
القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة خلال لقائه مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، 20 يناير 2021. (خارجية الوفاق)

عقد القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة طارق مصباح الحويج، الأربعاء، اجتماعًا بمقر وزارة الخارجية المصرية، مع عدد من مسؤولي وزارة الخارجية المصرية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال الزيارة التي أجراها إلى طرابلس أواخر ديسمبر أعضاء اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، في بيان، إن الاجتماع يأتي في إطار «الدفع بالعلاقات الليبية- المصرية وتوطيدها وفتح آفاق أوسع لها»، وتطرق إلى «الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين»، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون المراسم السفير نبيل الحبشي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج السفير عمرو عباس، وممثلين عن إدارة شؤون ليبيا بوزارة الخارجية المصرية، وعدد من أعضاء السفارة الليبية بالقاهرة.

- القبلاوي: زيارة الوفد المصري إلى طرابلس الغرض منها العمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري، السفير نبيل الحبشي، «عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومدی ترابطهما، وضرورة العمل على تعزيز وترسيخ وتوطيد هذه العلاقة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع، الذي يعد الثالث بين السفارة الليبية بالقاهرة والإدارات ذات العلاقة بوزارة الخارجية المصرية، جرى خلاله «الاتفاق على استمرار عقد الاجتماعات تباعًا لمعالجة وحلحلة كل الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين».

وفي 27 ديسمبر، وصل وفد أمني ودبلوماسي مصري رفيع المستوى إلى مطار معيتيقة بطرابلس، في زيارة هى الأولى لوفد مصري بهذا المستوى الرسمي منذ 6 سنوات. وهدفت الزيارة إلى «العمل على إعادة العلاقات الدبلوماسية لطبيعتها، والتعاون بين البلدين في مجالات عدة»، حسب الناطق باسم «خارجية الوفاق» محمد القبلاوي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المؤرخ ستورا يقترح على ماكرون تشكيل لجنة «ذاكرة وحقيقة» في إطار المصالحة ...
دولى
«يوتيوب» يمدد أسبوعا إضافيا للحظر المفروض على قناة ترامب
دولى
المعارض الروسي نافالني يشنّ هجوما على بوتين عبر «يوتيوب»
دولى
الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
اكتشاف إصابات أولى بالنسخة البريطانية المتحوّرة من «كوفيد-19» في الصين
دولى
بايدن سيصدر اعتبارا من الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن تدابير اتخذتها إدارة...
دولى
النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.