العثور على جثة «مكبلة» بملابس عسكرية في مكب السائح

العثور على جثة بملابس عسكرية «مكبلة الأيدي» في مكب السائح, 19 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية في مكب السائح، بملابس عسكرية ومكبلة تعود إلى «فترة العدوان على جنوب العاصمة طرابلس».

وقالت الوزارة إنها تلقت بلاغا من أحد المواطنين صباح الثلاثاء مفاده وجود جثة مجهولة الهوية بمكب السائح.

وأضافت أنه على الفور قام أعضاء مركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربعة، وأعضاء من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس بالتوجه إلى مكان وجود الجثة، فيما تم إبلاغ غرفة الاتصالات بالمديرية والنيابة العامة والطب الميداني، وتم الكشف عنها ومن ثم نقلها إلى المستشفى لتأكد من هويتها.

العثور على جثة بملابس عسكرية «مكبلة الأيدي» في مكب السائح, 19 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

العثور على جثة بملابس عسكرية «مكبلة الأيدي» في مكب السائح, 19 يناير 2021. (داخلية الوفاق)