مراقبة تعليم سرت تشرع في توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب

عدد من طالبات مدرسة في سرت بعد استلامهن الكتب المدرسية. (مراقبة تعليم سرت)

شرعت مراقبة التعليم ببلدية سرت، اليوم الأحد، في توزيع الكتاب المدرسي على الطلاب بالمدارس التابعة لها الواقعة في نطاق البلدية.

وقال مراقب تعليم سرت، مفتاح عبدالكافي لـ«بوابة الوسط» إن توزيع الكتاب المدرسي يجري عن طريق لجنة مكلفة من المراقبة بالتعاون مع إدارة المخازن التعليمية وبالتنسيق مع مديري الثانويات والمدارس لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وأوضح عبدالكافي أن الكتاب المدرسي متوافر، وأن نسبة وصوله إلى المخازن التابعة لمراقبة التعليم بلغت أكثر من 85%، منوهًا إلى أنه جارٍ العمل لاستكمال الكتب المدرسية من وزارة التعليم.

وذكر مراقب تعليم سرت أن أكثر من 15 مدرسة تسلمت الكتب المدرسية اليوم، مشيرًا إلى أن المراقبة تسلمت أيضًا أكثر من 850 مقعدًا مدرسيًّا يجري توزيعها على المدارس المحتاجة.