«العليا لمتابعة المخابز» تقرر استئناف عمل وتشغيل المخابز

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 06:43 مساء
أحد المخابز. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي عبدالله الفقير، استئناف عمل وتشغيل المخابز كما كانت عليه من قبل القفل، وذلك «وفق ما تم الاتفاق بشأنه مع مكتب دعم القرار» بديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس «على أن يتم العمل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة النقابة العامة للمخابز ومصنعي الدقيق بالقطاع الخاص».

جاء ذلك في كتاب وجهه الفقير إلى مدير مكتب دعم القرار بديوان مجلس الوزراء بشأن الاجتماع الذي عُـقد صباح اليوم الأحد لمناقشة المشاكل والعراقيل، التي أدت إلى إقفال المخابز نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق والمواد الخام والسلع المستخدمة في تصنيع الخبز والحلويات.

ودعا الفقير في كتابه إلى ضرورة عقد اجتماع «في غضون شهر من تاريخ هذا اللقاء (اجتماع اليوم) للاجتماع بهدف وضع آلية يمكن من خلالها الوصول إلى حلول ناجعة تساهم في استقرار الأسعار القائمة، بما يعود بالنفع على الجميع».

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