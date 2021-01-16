انقطاع الاتصالات بين امساعد والأبرق بسبب أعمال حفريات

أحد فرق الصيانة التابعة لشركة هاتف ليبيا, (الإنترنت)

انقطعت الاتصالات بشكل كامل عن المنطقة الممتدة من امساعد شرقا إلى الأبرق غربا، أمس الجمعة، بسبب أعمال حفريات بمنطقة ترت بالجبل الأخضر.

وقال مصدر مطلع من شركة هاتف ليبيا بطبرق، اليوم السبت، لـ«بوابة الوسط»، إن جميع الاتصالات توقفت ما بعد منطقة الأبرق وحتى منطقة إمساعد الحدودية، «يرجح السبب لقطع بكابل الألياف البصرية بين منطقتي الأبرق والقبة بالتحديد زاوية ترت، لوجود أعمال حفريات بمحاذاة مسار الكابل الرئيسي».

وأضاف المصدر أن العمل جارٍ لإصلاح العطل وإرجاع كامل الاتصالات، بما فيها خدمات «ليبيانا» و«المدار» والإنترنت.

ونبه المصدر على جميع الشركات الوطنية والمواطنين، بضرورة أخذ الإذن من الجهات المعنية بما فيها شركة الاتصالات في حالة الحفر لأي مشروع، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين بهذا الانقطاع.