39 إصابة بـ«كورونا» في سرت خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 12:00 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت تسجيل 39 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال 48 ساعة.

جاء ذلك بعد فحص 119 عينة عبر مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سرت، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وقال مدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الأميل إن سرت تشهد تفشيا سريعا للوباء، وتزايدا في أعداد الإصابات بسبب المخالطة، منتقدا عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووصل إجمالي الحالات المسجلة داخل سرت إلى 555 إصابة، منها 155 حالة نشطة، و365 متعافى، ووفاة 35 آخرين، منذ بدء انتشار الوباء مارس الماضي.

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