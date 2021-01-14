عقد الملتقى الليبي الأفريقي في طرابلس بحضور السراج

الملتقى الليبي الأفريقي في طرابلس، 14 يناير 2021، (مجلس الدولة)

انطلق الملتقى الليبي الأفريقي اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ، وسفراء وممثلين عن الدول الإفريقية.

وخلال الملقتى، ألقى نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد البقي، كلمة، أكد فيها أهمية العلاقات التي تربط ليبيا بالدول الإفريقية، مشيرا إلى انخفاضها عقب عام 2011، مُرجعا ذلك إلى حالة عدم الاستقرار، وتداعيات التدخلات الخارجية، حسب بيان نقلته صفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحَثّ البقي على التركيز على العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل التعاون المشترك بين الدول الأفريقية بما يعود بالنفع على الطرفين، وإيجاد الآليات الكفيلة التي تُسهم فى تطوير هذه العلاقات.

وأشاد بدور الاتحاد الإفريقي الإيجابي في دعم عملية السلم واستقرار القارة، معربا عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، والتعاون في مجالات الأمن والدفاع والتعليم والنقل والمواصلات، مبينا أن محاربة الفقر والتطرف والهجرة غير الشرعية يكون عبر المشروعات الاقتصادية الكبرى، واستثمار موارد القارة الطبيعية، التي تُسهم في تحقيق التنمية المكانية وذلك بما لدى القارة من إمكانات بشرية ومادية.