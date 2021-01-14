طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وسرت

إحدى الكوادر الطبية بمركز بنغازي الطبي خلال إعداد كشوف حالات «كورونا». (أرشيفية: صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأربعاء، منها 305 حالات في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ88 حالة، ثم سرت بـ39 حالة، و35 حالة في زوارة، و33 حالة في زليتن، و16 حالة في العجيلات، و15 حالة في كل من الزاوية المركز وكاباو والماية، و13 حالة في الخمس، و12 حالة في كل من جنزور وبني وليد، و11 حالة في كل من العامرية والزاوية الغرب، وعشر حالات في كل من يفرن والجفارة، وتسع حالات في كل من غريان وقصر بن غشير والرحيبات والزاوية، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من العواتة والشاطئ، وسبع حالات في كل من نالوت وسواني بن آدم، وست حالات في كل من السائح وقصر الأخيار والقرة بوللي، وخمس حالات في كل من سبها والمنشية الجميل وبنغازي وطبرق، وثلاث حالات في كل من صبراتة والسبيعة، وحالتين في كل من الرجبان والبوانيس ودرج والجميل، وحالة واحدة في كل من الرياينة والكفرة ودرنة وباطن الجبل ووازن وجادو.

وتماثل للشفاء 934 مصابا، منهم 753 حالة في طرابلس، و20 حالة في زوارة، و89 حالة في مصراتة، وثماني حالات في الحوامد، وأربع حالات في درنة، وثلاث حالات في قصر بن غشير، و13 حالة في سبها، و14 حالة في صبراتة، وست حالات في زليتن، و24 حالة في الزاوية المركز.

في حين توفي 16 آخرون، بينهم 12 حالة في طرابلس، وحالة واحدة في كل من صرمان وسبها وزليتن والعجيلات.