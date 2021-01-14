مصرف التجارة بسرت يبدأ توزيع السيولة بسقف سحب ألف دينار

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 14 يناير 2021, 09:44 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

شرع فرع مصرف التجارة والتنمية بسرت في توزيع السيولة النقدية على عملائه، لحل أزمة شح السيولة بالمدينة، المستمرة منذ شهور.

وقال مدير الفرع علي عيادة المعداني، إن الفرع تسلم عشرة ملايين دينار من الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية أمس، موضحا أن سقف السحب للصك الواحد ألف دينار.

وأضاف في حديثه إلى «بوابة الوسط» أن التوزيع يسير بطريقة منظمة عبر الأرقام اليومية، مع تقدير ظروف الفئات الخاصة من المعاقين والنساء والمرضى.

يذكر أن فرع المصرف التجاري الوطني سرت تسلم سيولة نقدية قيمتها عشرة ملايين دينار، بينما خصصت 13 مليون دينار لمصرف الوحدة الرئيسي وفرع جامعة سرت، فيما وصلت إلى مصرف شمال أفريقيا بالمدينة سيولة نقدية تقدر بخمسة ملايين دينار، وكذلك مصارف الجمهورية بسرت وأبوهادي عشرة ملايين دينار، فيما لم يتسلم فرع مصرف الصحاري سرت سيولة نقدية من إدارته الرئيسية أو المصرف المركزي بالبيضاء.

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