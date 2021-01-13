الناقلة Eurochampion تدخل ميناء الحريقة للتزود بمليون برميل نفط

إحدى ناقلات النفط بميناء الحريقة النفطي بطبرق, (الإنترنت)

رست أمس الثلاثاء ناقلة النفط Eurochampion 2004 بميناء الحريقة النفطي بطبرق، للتزود بنحو مليون برميل نفط.

وقال مصدر مطلع بميناء الحريقة النفطي بطبرق، إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن ناقلة النفط Eurochampion 2004 رست بالميناء للتزود بالخام، إذ ستتزود الناقلة بقرابة مليون برميل، وستكون وجهتها لدولتي هولند والمملكة المتحدة.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تغادر الناقلة مساء اليوم أو يوم الغد الخميس بعد تحميل حمولتها.

ويشار إلى ميناء الحريقة النفطي يتزود من حقلي السرير ومسلة النفطيين بخط أنابيب عبر الصحراء يصل طوله إلى 513 كم.