بتكلفة 4.5 مليون دينار.. إنجاز 50% من مشروع طريق النويجية شرق سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 12 يناير 2021, 09:10 مساء
من أعمال تنفيذ مشروع طريق النويجية شرق سرت، 12 يناير 2020. ( بوابة الوسط: محمود الصلاحي)

أكد مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات في سرت المهندس علي الصداعي، الثلاثاء، استمرار أعمال تنفيذ مشروع طريق النويجية لمسافة ثمانية كيلومترات رغم وجود عوائق، ومنها عدم توفر «الديزل»، لافتًا إلى إنجاز 50% من المشروع.

وقال الصداعي، وهو أيضًا مشرف على المشروع، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الشركة المنفذة مستمرة في العمل بحدود الإمكانات المتاحة، لافتًا إلى اقتراب الانتهاء من تنفيذ أعمال التربة لكامل المشروع، متوقعًا البدء في تنفيذ طبقة الأساس الحبيبي خلال الأيام المقبلة، لتتم بعده البدء في رصف الأسفلت.

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ومشروع طريق النويجية يقع شرق سرت، ويتبع جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، وتنفذه شركة «أنوار ليبيا» للمقاولات، وتتجاوز تكلفته أربعة ملايين و500 ألف دينار، حسب المصدر نفسه.

من أعمال تنفيذ مشروع طريق النويجية شرق سرت، 12 يناير 2020. ( بوابة الوسط: محمود الصلاحي)
من أعمال تنفيذ مشروع طريق النويجية شرق سرت، 12 يناير 2020. ( بوابة الوسط: محمود الصلاحي)
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