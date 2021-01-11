مؤسسة الاستثمار توقع عقدا مع شركة «ارينست وينغ» لاختبار قوائمها المالية عن سنة 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 11:03 مساء
لقاء رئيس مؤسسة الاستثمار مع أحد مسؤولي شركة ارنيست وينغ. (المؤسسة الليبية للاستثمار)

وقعت المؤسسة الليبية للاستثمار، عقداً مع شركة «ارينست ويونغ» لاختبار قوائم المؤسسة المالية عن السنة المنتهية في 2019، وذلك استعدادا لانطلاق المرحلة التحضيرية لمراجعة وتدقيق حساباتها الختامية في تلك السنة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذه العملية تأتي «في إطار التزامها بتنفيذ استراتيجياتها لتفعيل الحوكمة والشفافية والإفصاح»، معلنة أنها «أطلقت اليوم الاثنين المرحلة التحضيرية لمراجعة وتدقيق حساباتها الختامية المنتهية في 31 ديسمبر 2019».

وقالت المؤسسة إن «هذه المرحلة تهدف لتحليل الفجوة واختبار مدى ملائمة القوائم المالية للمؤسسة لسنة 2019 للمعايير الدولية، وجاهزيتها للتدقيق من قبل المراجع الخارجي».

وأوضحت أن «شركة ارينست ويونغ (Ernst & Young) ستقوم على مدى شهرين متتاليين بإجراء الاختبارات اللازمة للقوائم المالية للمؤسسة عن سنة 2019 وذلك بهدف تقييم الوقت والتكلفة اللازمين لإجراء عملية التدقيق المتكامل وإتمامه وفق أفضل الممارسات الدولية».

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود حسن عن سعادته بهذه «الخطوة الإيجابية» التي قال إنها «تضمن الاستمرار والالتزام في نشر الضوابط الأفضل في مجال التدقيق والمخاطر والامتثال وإعداد التقارير».

وأكد حسن أن هذه الخطوة تأتي «تعزيزاً لجهود المؤسسة المتواصلة لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة من خلال رفع درجات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وتحقيق التميز المؤسسي».

لقاء رئيس مؤسسة الاستثمار مع أحد مسؤولي شركة ارنيست وينغ. (المؤسسة الليبية للاستثمار)
لقاء مسؤولي مؤسسة الاستثمار مع شركة ارنيست وينغ. (المؤسسة الليبية للاستثمار)
لقاء مسؤولي مؤسسة الاستثمار مع شركة ارنيست وينغ. (المؤسسة الليبية للاستثمار)
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