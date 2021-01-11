خطة وطنية لضبط أسواق الأدوية والأغذية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 11:10 صباحا
جانب من الاجتماع بين مركزي مكافحة الأمراض والرقابة على الأغذية للاتفاق على حملة لضبط أسواق الدواء والأغذية في ليبيا. (مركز مكافحة الأمراض)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه اتفق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على وضع خطة وطنية سيتم الشروع في تطبيقها خلال الأيام المقبلة لضبط الرقابة على سوق الأدوية والأغذية ووضع معايير للسلامة الغذائية والدوائية.

وأشار المركز إلى عقده اجتماعًا، أمس الأحد، مع مركز الرقابة على الأغذية في مقر الأول، بهدف «توحيد الجهود والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة من أجل الرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطن في ليبيا».

ترأس الاجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين بشير النجار، بحضور أعضاء اللجنة المشتركة من الجانبين، وشهد الاجتماع تأكيد ضرورة مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة وصحة المجتمع الليبي.

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