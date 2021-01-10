بلدية سرت: فرض ارتداء الكمامة على كل المواطنين والحد من إقامة المناسبات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 09:06 مساء
مناقشة آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في بلدية سرت، الأحد، 10 يناير 2021 (بلدية سرت).

ناقش المجلس التسييري لبلدية سرت، برئاسة سالم عامر، اليوم الأحد، آخر المستجدات في ملف وباء كورونا بالمدينة، بحضور ممثلين للجهات المعنية كافة.

واستمع المجتمعون إلى إحصائية للحالات المصابة بفيروس كورونا بسرت حاليا، والمقدرة بـ492 حالة إصابة، و34 حالة وفاة، و106 حالة نشطة، وفق بيان نشرته صفحة بلدية سرت على موقع «فيسبوك».

تشديد الإجراءات الاحترازية
وتم الاتفاق على ضرورة «تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة، وخاصة بالمدارس التعليمية وجامعة سرت وكافة التجمعات كالأسواق وغيرها، وأيضا الإسراع بتوفير الإمكانيات الطبية لقسم العزل، ومعمل PCR بالمدينة».

كما توافق الحاضرون على أهمية «تكثيف الحملة التوعوية بإشراف لجنة التوعية المشكلة بقرار رئيس المجلس التسييري للبلدية، وإقامة محاضرات توعوية وإرشادية لكافة التجمعات، للتعريف بخطورة وباء كوفيد 19، والالتزام بإتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، مع ضرورة اتخاد إجراءات للحد من إقامة المناسبات ومخاطبة محكمة سرت بالخصوص، ومنع صالات الأفراح حاليا نظرا لتفشى الفيروس ومنع انتشاره، وكذلك فرض لباس الكمامة لكل المواطنين رجالا ونساء بالمدينة».

واتفق المشاركون في الاجتماع على «تكليف جهاز الحرس البلدى سرت بمتابعة فرض وتوفير الكمامات والإجراءات الوقائية للمواطنيين بكافة الأسواق العامة التجارية والمحلات وأسواق بيع المواشى والخضروات، وتكليف اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا بتكثيف اللقاءات الإذاعية مع مختصين لتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول الوباء».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم