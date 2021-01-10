تعد جديد على خطوط نقل مياه النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 12:14 مساء
جانب من التعديات الجديدة على جهاز النهر الصناعي، 10 يناير 2020 (صورة من فيديو: الجهاز)

تواصلت الاعتداءات على النهر الصناعي، منظومة الحساونة سهل الجفارة، إذ قام مواطنون بالاعتداء على المنظومة لوضع توصيلة غير شرعية على الخط، حسبما أعلن الجهاز، اليوم الأحد.

وقال الجهاز إن الفريق الفني بمنطومة الحساونة سهل الجفارة لاحظوا هذا الاعتداء «أثناء أعمال المراقبة و التعبئة بالمسار الأوسط، حيث كانوا في طريقهم لصيانة تسريب المياه بأحد غرف الصمامات بالمحطة C542+000‪ A/M..

وأشار إلى أن أعمال الصيانة تمت دون اللجوء إلى إيقاف الضخ وتخفيض الضغط، مطالبا بضرورة ردع وإيقاف هذه الاعتداءات على مكونات المنظومة ومسارات وخطوط نقل المياه لاستمرار تدفق المياه للمستهلكين.

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