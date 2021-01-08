خطة لإنشاء مصحتين للعاملين بقطاع النفط في بنغازي وسبها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 12:26 مساء
لقاء صنع الله مع المسؤولين عن مصحة النفط في طرابلس، 7 يناير 2021، (مؤسسة النفط)

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط عن الخطط المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للعاملين بقطاع النفط، ومنها إنشاء مصحتين لهم في مدينتي بنغازي وسبها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة مصحة النفط بطرابلس، ورئيس أعضاء مجلس إدارة الشركة المشرفة على مشروع تطوير المصحة، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

واطلع صنع الله على آخر التطورات في مشروع تطوير المصحة، كما تفقد مختلف أقسامها وعياداتها، حيث أكد أهمية الانتهاء من المشروع في وقته المحدد.

كما شكر العاملين بالمصحة من أطباء وممرضين ومشرفين لما يقدمونه من خدمة في ظل الظروف الصعبة الخاصة بانتشار جائحة فيروس «كورونا المستجد»، بالإضافة إلى الظروف الأمنية التي تمثل تحديا كبيرا في هذه المرحلة.

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