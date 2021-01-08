بالصور.. السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 01:32 صباحا
السراج ومعيتيق خلال تكريم الطالبة ميساء الحاصلة على نسبة 100 % في امتحان الشهادة الثانوية. (فيسبوك)

كرم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ونائب رئيس المجلس احمد معيتيق الطالبة ميساء محمد حسن الغدامسي لحصولها على نسبة 100% في امتحانات الشهادة الثانوية القسم العلمي. 

وقال معيتيق عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قمنا ظهر اليوم الخميس رفقة رئيس المجلس الرئاسي بتكريم الطالبة ميساء محمد حسن الغدامسي بمناسبة نجاحها الباهر لحصولها على نسبة 100% في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي القسم العلمي». وأضاف «الطالبة ميساء إحدى طالبات ثانوية مختار بلحاج، التابعة لمراقبة تعليم سوق الجمعة»وأردف نائب رئيس مجلس الرئاسي «قمنا بتهنئتها هي وأسرتها التي وفرت لها المناخ الملائم للدراسة لنيل هذا التفوق المستحق بكل جدارة». 

وفي منتصف ديسمبر الماضي، اعتمد عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم في حكومة الوفاق محمد عماري زايد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي «2019 - 2020»، بنسبة نجاح 43.28%. وسجلت نسبة النجاح في القسم العلمي بواقع 44.97%، و37.41% للقسم الأدبي، ويخوض 29 ألفا و879 طالبا الدور الثاني في القسم العلمي، مقابل تسعة آلاف و818 طالبا بالقسم الأدبي.

 

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