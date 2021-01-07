«كهرباء الجنوب» تناقش تحسين أداء الشبكة الكهربائية بمنطقة البوانيس

اجتماع لجنة الأزمة بشركة الكهرباء في الجنوب مع بلدية البوانيس. (الشركة العامة للكهرباء)

عقدت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية برئاسة المهندس حسين أبوزهوة، اجتماعا مع المجلس البلدي وادي البوانيس لمناقشة أوضاع الشبكة العامة المغذية لمناطق البلدية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس إن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء جاء «لغرض إجراء الصيانات اللازمة وتحسين أداء الشبكة الكهربية بمنطقة البوانيس».

وأوضحت الشركة أن الاجتماع خصص «لمناقشة أوضاع الشبكة العامة المغذية لمناطق البوانيس وكيفية تحسين تدفق الطاقة الكهربائية من خلال تفعيل المشاريع المتوقفة من خطوط مقترحة ومحطات نقل وتوزيع».

وأكدت لجنة الأزمة بالشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية لمسؤولي المجلس البلدي وادي البوانيس «ضرورة حث المواطنين والمزارعين على التعاون مع إدارة حسابات المستهلكين الجنوبية ودفع ما عليهم من مستحقات».

وشددت لجنة الأزمة على أن هذا «الأمر سيكون له دور كبير في توفير المستلزمات الضرورية وتوفير التغطية المالية لهذه الأعمال» وفق الشركة العامة للكهرباء.

مسؤولو شركة الكهرباء في الجنوب يتفقدون الشبكة الكهربائية ببلدية البوانيس. (الشركة العامة للكهرباء)

مسؤولو شركة الكهرباء في الجنوب يتفقدون الشبكة الكهربائية ببلدية البوانيس. (الشركة العامة للكهرباء)

مسؤولو شركة الكهرباء في الجنوب يتفقدون الشبكة الكهربائية ببلدية البوانيس. (الشركة العامة للكهرباء)