توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في سواني بن آدم وحي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 11:34 صباحا
ناخبات يتوجهن إلى مركز اقتراع في حي الأندلس، 7 يناير 2021، (لجنة انتخابات المجالس البلدية)

توافد الناخبون على مراكزالاقتراع في سواني بن آدم وحي الأندلس وقصر الأخيار وزليتن، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية.

وفتحت المراكز أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الخميس، حسب بيان ‏اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‏، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مواطن يدلي بصوته في انتحابات المجلس البلدي لحي الأندلس
الإدلاء بالأصوات في انتخابات المجلس البلدي لحي الأندلس
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