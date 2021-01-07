«غلوبال بلاتس» تحذر من انعكاسات الانسداد السياسي على إنتاج النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 يناير 2021, 12:36 صباحا
موقع إنتاج في حقل الفيل النفطي، (أرشيفية: الإنترنت)

 حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس» الأميركية من انعكاس الانسداد السياسي على سوق النفط بعدما فاجأ الارتفاع الأخير في إلانتاج الليبي الكثيرين ، لكن مع تعثر الحوار قد يجد عضو «أوبك» مرة أخرى صعوبة في الحفاظ على هذه المستويات في عام 2021.

التقلبات هي القاعدة
وقال محللون ومسؤولون مقيمون في ليبيا لـ«غلوبال بلاتس» الأربعاء إن تقلبات الإنتاج في ليبيا أصبحت هي القاعدة في السنوات القليلة الماضية ، وما لم يتم التوصل إلى حل سياسي دائم أوسع في عام 2021 ، فمن المحتمل حدوث مزيد من التقلبات.وارتفع إنتاج النفط الليبي إلى أكثر من 1.2 مليون برميل في اليوم في ديسمبر، وهو أعلى مستوى له منذ 13 يونيو ، حيث تم فتح جميع حقول ومحطات النفط الرئيسية في البلاد ، وهو حدث نادر العام الماضي.

ووصل الإنتاج إلى هذا المستوى بعد أسابيع قليلة من توقيع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في 23 أكتوبر. ومع ذلك ، على الرغم من هذه الصفقة ، لا يزال هناك انقسام وسط العديد من المؤسسات الليبية ، ولا يزال الموضوع الحساس المتعلق بعائدات النفط يراوح مكانه دون حل.

طريق طويل ووعر
ويتوقع المحللون طريقًا طويلًا وعرًا ، حيث سيتعين على الفصيلين في نهاية المطاف تقديم تنازلات كبيرة لليبيا لتحقيق حل سياسي شامل في هذا العام. وتتوقع الوكالة الأميركية أن يحافظ الإنتاج الليبي على 1.2 مليون برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2021 ، لكنه قال إن استقرار الإنتاج في عام 2021 "بعيد كل البعد عن اليقين".وقالت في مذكرة حديثة «الصراع في ليبيا لم يتم حله بعد ويمكن أن يتفكك بسرعة مرة أخرى في عام 2021».

وبموجب وقف إطلاق النار المتفق عليه مؤخرا ، التزمت حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات في غضون 18 شهرًا. لكن الجيش الوطني الليبي يواصل السيطرة على الجزء الأكبر من البنية التحتية النفطية في البلاد، وقد فشلت المحادثات بين الفصيلين في الأشهر القليلة الماضية في تحقيق انفراجة بشأن بعض القضايا الرئيسية.

اتفاقية تقاسم الإيرادات
وقال المحلل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة «فيريسك مابليكروفت» هاميش كينير «استمرار إنتاج النفط مرهون بموافقة الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني على اتفاقية تقاسم الإيرادات». ويرى المحلل أن «ذلك يحتاج إلى تقديم تنازلات من كلا الجانبين» .

وتأمل المؤسسة الوطنية للنفط في عام مستقر بعد عام 2020 شديد التقلب. لكن حتى شركة النفط المملوكة للدولة تجد نفسها حاليًا في حالة اضطراب سياسي.ودخلت كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي الليبي في خلاف بشأن توزيع عائدات النفط. وقالت المؤسسة أواخر العام الماضي إنها سترفض الإفراج عن عائداتها النفطية للبنك المركزي المودعة حاليا لدى المصرف الخارجي حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

تحذيرات صنع الله
وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من أن الأموال من مبيعات النفط الخام الليبي لن يتم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي حتى يظهر البنك «شفافية واضحة» حول كيفية صرف وتوزيع هذه الأموال. و شهد إنتاج الخام الليبي انتعاشًا حادًا في الأشهر الأربعة الماضية بعد أن انخفض إنتاجه إلى أقل من 100 ألف برميل يومياـ حيث تسبب حصار قوات القيادة العامة لمدة ثمانية أشهر في شل قطاع النفط. ولكن منذ استئناف الإنتاج ، كان الطلب على الخام الليبي الخفيف قويًا من المصافي الأوروبية والأسيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
توتنهام إلى ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لمعانقة أول لقب منذ 13 عاما
رياضة عالمية
كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت
رياضة عالمية
الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»