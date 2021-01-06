باشاغا يوجه بتشكيل لجنة متابعة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 05:25 مساء
باشاغا متحدثا في الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)

وجه المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بتشكيل لجنة متابعة لمعالجة المشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية، معربا عن تفاؤله بأن يكون العام 2021 «عام سلام واستقرار وتنمية ووئام للمرأة»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية، الذي انطلق صباح اليوم الأربعاء، بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس تحت شعار «تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية», والذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ونشيد الشرطة الليبية الذي عزفته فرقة الشرطة النحاسية.

وأكد باشاغا في كلمته بالملتقى «ضرورة تعزيز دور المرأة في وزارة الداخلية، باعتبارها ركيزة من ركائز الترتيبات الأمنية من خلال مشاركتها في تحقيق الأمن وبناء مجتمع أمن وواع باعتبارها شريك الرجل في العمل الأمني».

ورأى المفوض بوزارة الداخلية «أن هذا الأمر لا يتم إلا من خلال التركيز على دور المرأة وإقحامها في المجال الأمني والشرطي من خلال تدريبها وتطوير قدراتها ومساهمتها في بناء المجتمع».

وقال باشاغا إن «وزارة الداخلية ومنذ تولينا مهامها نسعى إلى ضرورة إشراك المرأة وتشجيعها للقيام بواجبها الوطني من خلال القطاع الذي تنتسب إليه»، مؤكدا «أن كل المجالات مفتوحة أمامها وذلك لتعزيز ثقة المرأة بنفسها».

وأعرب باشاغا «عن تفاؤله بأن عام 2021 سيكون عام سلام واستقرار وتنمية ووئام ويكون للمرأة دور في هذا الجانب»، مصدرا «تعليماته للإدارة المعنية بتشكيل لجنة لمتابعة كل مشاكل التي تواجه المرأة العاملة بوزارة الداخلية».

وقالت وزارة الداخلية إن الملتقى شهد إلقاء العديد من الكلمات من قبل المشاركات والاستماع إلى ملاحظاتهن للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه المرأة العاملة بالوزارة.

باشاغا متحدثا في الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
الملتقى الثاني لمنتسبات وزارة الداخلية. الأربعاء 6 يناير 2020. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الديمقراطيون يقتربون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
الرئيس الأسبق جورج بوش سيحضر حفل تنصيب بايدن
دولى
توتنهام إلى ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لمعانقة أول لقب منذ 13 عاما
رياضة عالمية
كومان: أفكاري مع برشلونة تحتاج إلى مزيد من الوقت
رياضة عالمية
الديمقراطي وارنوك يعلن فوزه بأحد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي
دولى
أكثر من 3900 وفاة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
دولى
الجرندي لسفير أميركا لدى تونس: تضافر الجهود الدولية ضرورة لإنجاح الحوار الليبي
ليبيا
مركز الحوار الإنساني: دول تتدخل في ليبيا بدعوى المساعدة لكنها في الحقيقة تعمق ...
ليبيا
مجلس التعاون الخليجي يرحب بوقف إطلاق النار ويأمل نجاح الحوار السياسي بين الأطراف...
ليبيا
تخصيص 3 ملايين دينار لـ«كهرباء الموقتة» لحل مشكلة ارتفاع الأحمال بالجفرة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
«آرسنال» يرفض التفريط في النني لـ«بشكتاش» مقابل 7 ملايين يورو
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سكودا تكشف سعر وموعد تسليم «ENYAQ iV»